Reggina-Spal: la probabile formazione amaranto. Il dubbio di Aglietti

Avrebbe voluto giocarsela anche con Menez mister Aglietti. Lo abbiamo visto particolarmente dispiaciuto nel momento in cui in conferenza ha dovuto anticipare la sicura assenza del francese per un problema al tendine. “Mi prenderò tutta la notte per cercare la soluzione migliore per sostituirlo“, ha dichiarato ed è probabilmente questo l’unico dubbio che il tecnico ha in vista della sfida con la Spal.

Leggi anche

La probabile formazione della Reggina

REGGINA: Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo (Laribi); Rivas, Galabinov. All. Aglietti