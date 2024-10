Reggina: nella stagione dei record, se ne aggiunge un altro

Prima ancora che si concluda la prevendita, è già record di presenze per quello che riguarda i tifosi della Reggina in trasferta in riferimento a questa stagione. Sono quasi 1000 come detto in altra pagina di giornale quelli già acquistati e si va verso l’esaurimento della disponibilità, quindi oltre i 1100. Il calore, il coinvolgimento, l’entusiasmo porterà tantissimi supporters amaranto in Sicilia a sostegno della compagine di mister Toscano che sentirà fortemente la voce e l’incitamento dei propri tifosi.

