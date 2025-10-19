Reggina: lo striscione in Curva Sud dopo il gol del Lamezia e la contestazione fuori dallo stadio

Il clima che si respirava oggi al Granillo era di quelli pesanti con la Curva Sud che ha contestato il patron Ballarino sin dall’inizio insieme ai fischi verso la squadra nel momento in cui è entrata in campo. Per tutto il corso della partita gli ultras hanno riservato cori ripetuti contro il maggior azionista della società ma probabilmente mai si aspettavano una beffa così atroce in pieno recupero. Al gol della Vigor Lamezia i tifosi hanno esposto uno striscione che avevano già pronto: “I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati“.

Dopo il triplice fischio gli ultras si sono trasferiti al di fuori del settore di tribuna ovest per proseguire la contestazione. Il patron Ballarino ha lasciato lo stadio dopo i primi quarantacinque minuti. Intanto circolano le prime voci di possibili dimissioni del tecnico Trocini.