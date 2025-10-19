Serie D: Reggina ancora ko, la Nissa in testa. Risultati e classifica

Gli amaranto sono in piena zona play out, altro che promozione

Nella giornata in cui sarebbe dovuta arrivare la reazione dopo la sconfitta con il Messina, la Reggina colleziona la sua ennesima brutta figura stagionale e perde anche con la Vigor Lamezia. La beffa nei minuti di recupero e sugli spalti esplode una contestazione già iniziata all’ingresso delle squadre in campo. La Nissa batte il Savoia del big match, colpaccio della Vibonese.

I risultati della giornata

Favara – Ragusa 2-0

Gelbison – Vibonese 0-2

Milazzo – Acireale 2-3

Nissa – Savoia 1-0

Paternò – Nuova Igea 0-2

Reggina – Vigor Lamezia 0-1

Sambiase – Messina 1-1

Gela – A. Palermo 0-1

Enna – Sancataldese 1-0

La classifica

Nuova Igea 15

Nissa 15

Vibonese 15

Savoia 13

Sambiase 13

A. Palermo 13

Favara 11

Gela 10

Gelbison 10

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 9

Milazzo 9

Reggina 8

Acireale 8

Enna 6

Paternò 6

Ragusa 4

Messina (-14) -1