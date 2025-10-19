City Now

Serie D: Reggina ancora ko, la Nissa in testa. Risultati e classifica

Gli amaranto sono in piena zona play out, altro che promozione

19 Ottobre 2025 - 12:11 | Redazione

Reggina Di Grazia spalle

Nella giornata in cui sarebbe dovuta arrivare la reazione dopo la sconfitta con il Messina, la Reggina colleziona la sua ennesima brutta figura stagionale e perde anche con la Vigor Lamezia. La beffa nei minuti di recupero e sugli spalti esplode una contestazione già iniziata all’ingresso delle squadre in campo. La Nissa batte il Savoia del big match, colpaccio della Vibonese.

I risultati della giornata

Favara – Ragusa 2-0

Gelbison – Vibonese 0-2

Milazzo – Acireale 2-3

Nissa – Savoia 1-0

Paternò – Nuova Igea 0-2

Reggina – Vigor Lamezia 0-1

Sambiase – Messina 1-1

Gela – A. Palermo 0-1

Enna – Sancataldese 1-0

La classifica

Nuova Igea 15

Nissa 15

Vibonese 15

Savoia 13

Sambiase 13

A. Palermo 13

Favara 11

Gela 10

Gelbison 10

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 9

Milazzo 9

Reggina 8

Acireale 8

Enna 6

Paternò 6

Ragusa 4

Messina (-14) -1

