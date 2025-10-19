Serie D: Reggina ancora ko, la Nissa in testa. Risultati e classifica
Gli amaranto sono in piena zona play out, altro che promozione
19 Ottobre 2025 - 12:11 | Redazione
Nella giornata in cui sarebbe dovuta arrivare la reazione dopo la sconfitta con il Messina, la Reggina colleziona la sua ennesima brutta figura stagionale e perde anche con la Vigor Lamezia. La beffa nei minuti di recupero e sugli spalti esplode una contestazione già iniziata all’ingresso delle squadre in campo. La Nissa batte il Savoia del big match, colpaccio della Vibonese.
I risultati della giornata
Favara – Ragusa 2-0
Gelbison – Vibonese 0-2
Milazzo – Acireale 2-3
Nissa – Savoia 1-0
Paternò – Nuova Igea 0-2
Reggina – Vigor Lamezia 0-1
Sambiase – Messina 1-1
Gela – A. Palermo 0-1
Enna – Sancataldese 1-0
La classifica
Nuova Igea 15
Nissa 15
Vibonese 15
Savoia 13
Sambiase 13
A. Palermo 13
Favara 11
Gela 10
Gelbison 10
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 9
Milazzo 9
Reggina 8
Acireale 8
Enna 6
Paternò 6
Ragusa 4
Messina (-14) -1