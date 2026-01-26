Reggina, come arriva la svolta: lo spiega il difensore Daniel Adejo

La nona vittoria consecutiva, tra i protagonisti, porta la firma anche di Daniel Adejo. Il difensore ha risposto alla grande, chiamato in causa da Torrisi per il problema al dito di Rosario Girasole. Alcuni passaggi del suo intervento a radio Febea: “Dentro di noi qualcosa è scattato, soprattutto tra i calciatori reggini. Fare parte di una squadra destinata all’Eccellenza sarebbe stato un disastro. Grazie al gruppo e al mister siamo riusciti a trovare la strada giusta. C’è la mano dell’allenatore e si vede, come anche quella della società, perchè l’organico è importante e ben costruito. Sono riusciti a toccare le corde giuste e la squadra adesso cammina da sola”.

Leggi anche

“Torrisi è una persona molto schietta, gioca chi si allena meglio in settimana ed è per questo che domenica ha messo in campo Macrì. E’ chiaro che gli scontri diretti tra le varie squadre ci possono favorire, ma stiamo facendo solo la corsa solo su noi stessi, dobbiamo solo continuare a vincere. Non è un campionato scarso, rispetto agli anni passati non ci sono squadre che hanno preso il largo”.