Reggina: Taibi ringrazia pubblicamente il presidente Bandecchi

Un primo commento il Ds Taibi lo aveva fatto ai microfoni di CityNow nella giornata di lunedi e sollecitato sull’argomento ci è tornato volentieri nel suo intervento a Reggina TV, riguardo le dichiarazioni del presidente della Ternana Stefano Bandecchi:

Leggi anche

Bandecchi affascinato dall’ambiente Reggina

“Il presidente Bandecchi con le sue dichiarazioni ha reso felice me, la società e credo tutto l’ambiente. Il giudizio tra l’altro arriva dal presidente di un’altra squadra che gioca il nostro stesso campionato e che non ha alcun legame diretto o familiare con la città di Reggio, quindi i complimenti sono ancora più apprezzati. Questo lo riteniamo un premio al lavoro svolto in questi anni dalla società, dai dirigenti, dagli allenatori e dai giocatori. E’ bello che all’esterno venga fuori tutto questo. Stefano Bandecchi ha preso posizione in favore della Reggina lo scorso anno nel momento in cui i campionati erano fermi per il lockdown, avrebbe potuto anche non farlo e questo lo abbiamo apprezzato molto. Ha ricevuto una calorosa accoglienza quando è venuto a Reggio e credo che questo lo abbia colpito molto, perchè ci si innamora anche dell’ambiente non solo della parte tecnica”.