Reggina, Taibi: ‘Donnarumma ci piace, però…’

Le idee sono chiare come anche gli obiettivi, ma non sempre si possono raggiungere facilmente

Le corsie esterne sono state quelle che nel corso dell’ultima stagione hanno creato le maggiori difficoltà, in modo particolare quella sinistra dove in tanti si sono alternati con risultati non sempre esaltanti.

Ed è proprio per questo motivo che il DS Taibi per quella zona di campo sta cercando quello che ritiene il meglio e da sempre ha manifestato il suo apprezzamento soprattutto per il mancino Donnarumma, di proprietà del Monopoli. E potrebbe essere proprio questo l’ostacolo da superare, insieme ad una concorrenza numerosa ed agguerrita.

Ai colleghi di Gazzetta del Sud lo stesso DS amaranto ha dichiarato: “Donnarumma? Si ma senza speculazioni, aste o furbate”.

Da ricordare che Donnarumma non è l’unico profilo che si segue, anzi pare che sia in dirittura d’arrivo la chiusura della trattativa con Liotti.

