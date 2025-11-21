L’ex Reggina Taibi: ‘Se con Montalto sei chiaro… Alcuni calciatori bisogna saperli gestire’

Intervento dell’attuale Ds della Pistoiese Massimo Taibi, ex Reggina: “Stiamo cercando di sbagliare il meno possibile, pensiamo di avere individuato l’allenatore giusto e anche i calciatori acquistati in questo momento ci stanno dando soddisfazioni. Siamo una buona squadra come tante in questo girone, per esempio Piacenza e Palazzolo, forte anche il Desenzano.

E’ andato via Simeri e quando abbiamo saputo della rottura tra Montalto e la Reggina, mi sono permesso di chiamare il suo procuratore che mi ha confermato la notizia. Dopo la risoluzione ho interpellato il calciatore sul quale c’erano diverse squadre, è stato sempre il mio pallino dai tempi di Reggio. Mi ha dato la sua disponibilità e in 24 ore abbiamo fatto tutto.

Montalto ha un pregio che nel calcio diventa un difetto. O bianco, o nero, non conosce il grigio e noi sappiamo invece che questo è un mondo pieno di ipocrisia. Ad Adriano se prometti qualcosa non necessariamente di natura economica, la devi mantenere. Se sei chiaro con lui, ti dà il massimo, così è stato quando l’ho avuto alla Reggina. Qui è arrivato in punta di piedi, ha già fatto gol e vi posso assicurare che a Reggio ho dovuto gestire situazioni molto più complicate di Montalto.

Ripeto, il ragazzo quando l’ho avuto, si è comportato sempre benissimo ed è per questo che ho voluto venisse anche a Pistoia. Pensate che la scorsa estate avevo chiesto informazioni al Catania sul calciatore e mi era stato detto che rientrava tra le uscite. Contattato Montalto, mi ha ribadito che in D non sarebbe sceso e che lo avrebbe fatto solo per la Reggina.

Sinceramente non saprei perchè la Reggina stia facendo male, bisogna esserci dentro e vivere determinate situazioni. Bisogna chiedere ad Adriano perchè è andato via, se domani ha intenzione di fornire la sua versione… Io non entro nel merito della scelta”.