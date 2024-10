Reggina, Taibi non si ferma più. Arriva un altro centrocampista

Tanti, tantissimi centrocampisti nella costruzione della nuova Reggina. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Ds Taibi starebbe per concludere un’altra operazione con un giovane classe 97, ex settore giovanile dell’Inter, Mattia Bonetto, già con esperienze in serie C con le maglie di Reggiana, metà stagione al Renate, prima di passare al Prato.

La trattativa sarebbe in stato avanzato e quindi pronte le firme.