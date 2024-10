Reggina: Taibi parla dei singoli, da Situm fino a Balotelli

Una lunga chiacchierata, alla prima negli studi di Radio Touring per la nuova programmazione di Reggina Tv con “Tutti figli di Gallo” ed ospite il Ds della Reggina Massimo Taibi. In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto delle favorite da lui indicate ed il calciomercato, poi una serie di risposte su alcuni singoli: “Vasic è una scommessa nostra. La clausola che abbiamo pagato per lui era più che abbordabile. Il ragazzo si sta allenando, deve ambientarsi ed imparare bene la lingua.

Leggi anche

Situm ha firmato e fatto le visite mediche. Attendiamo l’esito del tampone e poi potrà unirsi ai compagni, mentre Marcucci lo stiamo seguendo e probabilmente sarà dei nostri, poi il mercato può ritenersi chiuso. L’uscita di Bertoncini? Questione di scelte. Cionek è un grande professionista, si allena da solo da due mesi, gli manca ovviamente il ritmo partita. Con Raiola si è parlato di tanti giocatori anche in prospettiva futura, all’inizio di Asencio. Balotelli? Mai trattato”.