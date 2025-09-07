Reggina: i tifosi contestano la squadra. Cori contro i calciatori

Una stagione iniziata sotto i migliori auspici, con una squadra costruita per vincere e un pubblico entusiasta. La Reggina, con un organico di qualità ritenuto il migliore del girone I, è stata indicata dai più come una compagine in grado di dominare il campionato. Durante la presentazione ufficiale all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, anche le parole dei protagonisti avevano ulteriormente galvanizzato l’ambiente: “Siamo forti e vinceremo“.

Leggi anche

Tuttavia, il debutto in Coppa Italia aveva subito mostrato le prime crepe. Nonostante il passaggio del turno, la prestazione è stata tutt’altro che convincente, alimentando i primi dubbi sul reale stato di forma della squadra e soprattutto per l’atteggiamento. Ma la vera sorpresa è arrivata con l’esordio in campionato, con la Reggina che ha subito una sconfitta decisamente inaspettata quanto meritata sul campo del Favara. Un colpo durissimo per i giocatori e per l’ambiente, che si attendevano ben altro.

Leggi anche

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere. Gli ultras, presenti sugli spalti, hanno espresso la loro delusione in modo deciso. Al termine della partita, i cori di contestazione si sono alzati, con richieste di maggiore impegno e determinazione: “Meritiamo di più“, “Solo per la maglia” e “Tirate fuori i c…” hanno rimbombato sotto il settore dove si trovavano i calciatori. Una contestazione scaturita dopo una performance che ha lasciato molto a desiderare.

La sconfitta, pesante e difficile da digerire, ora obbliga la Reggina a riflettere e reagire. L’aspettativa di una squadra vincente e dominante rimane viva, ma già la prossima partita sarà fondamentale per ristabilire l’equilibrio e ridare fiducia a un ambiente che, ora più che mai, ha bisogno di vedere una reazione forte sul campo.