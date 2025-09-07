Reggina, Barillà: ‘I nomi che abbiamo dietro la maglia non bastano. Zitti e pedalare’

“La peggiore partita da quando sono a Reggio“. Così mister Trocini al termine della partita giocata dalla Reggina e persa all’esordio contro il Favara. In sala stampa si è presentato anche il capitano Barillà: “E’ mancata la cattiveria, in questi campi devi pareggiare l’agonismo altrimenti succede quello che abbiamo visto. Bisogna cambiare registro, stare zitti e pedalare. Non è questione di passo ma di atteggiamento che è mancato completamente, è mancata la qualità. Non ce lo possiamo permettere, anche in Coppa Italia non abbiamo fatto una buona prestazione.

Io sono il primo responsabile, partita brutta, non da Reggina e vi assicuro che sarà anche l’ultima. Si può perdere ma non così. Grande fatica sulle seconde palle, gara storta dall’inizio alla fine, loro più cattivi e presenti. La sconfitta fa sempre male, ma forse ci fa capire come si deve scendere in campo, i nomi che abbiamo dietro la maglia non bastano. Dobbiamo fare come lo scorso anno, compattarci e metterci più forza. Gli Under ci daranno la spinta giusta e noi dobbiamo incoraggiarli, le responsabilità sono di noi grandi”.