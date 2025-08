Reggina: tanti tifosi al S. Agata per l’allenamento congiunto con il Lazzaro

Mister Trocini sceglie l’undici da mandare in campo e non effettua il solito blocco di sostituzioni, visto che domani la Reggina giocherà nuovamente per il secondo allenamento congiunto con l’Asd Reggio Calcio. Interessanti le trame di gioco che si sono sviluppate, pur considerando l’avversario decisamente abbordabile. In grande spolvero Porcino e Mungo e nella seconda parte anche il giovane Chirico, entrato in campo insieme a Sturniolo, autore di una rete e Simonetta.

Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Porcino e Blondett, nella seconda parte altri quattro gol realizzati da Girasole, Ragusa, Pellicanò e appunto Sturniolo.

Tanti i tifosi presenti ad assistere all’incontro.

Le formazioni

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, Girasole, Fomete; Mungo, Laaribi, Correnti; Ragusa, Pellicanò, Porcino. All. Trocini

LAZZARO: 1) Leonardi, 2) Benedetto, 3) Familiari, 4) Borghetto, 5) Del Popolo, 6) Destefano, 7) Fava, 8) Battaglia, 9) Colica, 11) Moreno.