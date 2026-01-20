Reggina: Torrisi torna sul calciomercato e spiega il ritardo sull’arrivo dell’attaccante

Nella lunga intervista rilasciata a Gs Channel, il tecnico Torrisi ha parlato anche di calciomercato e in particolar modo dell’attaccante: “Quando tardava ad arrivare l’attaccante ero comunque tranquillo e non poteva essere diversamente. La mia serenità che dimostravo nelle conferenze stampa, era la conseguenza della convinzione che sarebbe arrivato e vi dico che su due-tre profili ci eravamo veramente molto vicini. Poi purtroppo le società hanno fatto il loro gioco, qualcuno non ha liberato i calciatori, qualche altro ha scelto vie diverse, ma ci sta.

Ma, ripeto, sono stato sempre sereno perchè il patron Ballarino mi ha sempre rassicurato che sarebbe arrivato, c’è stata coerenza sin dall’inizio mantenendo tutte le promesse fatte al sottoscritto. Siamo stati sempre sul pezzo e poi abbiamo preso quello individuato con il Dt Bonanno più di un mese e mezzo fa, ma doveva aprirsi il mercato di serie C. Stesso dicasi per Giuliodori. Spesso la percezione non è come la realtà. La società era vogliosa come me di migliorare questo organico. Guida lavora tantissimo, ha fame, voglia di apprendere, non esce, è funzionale al nostro progetto, grande umiltà ed è stato accolto benissimo dal gruppo. Ma a lui va dato il tempo di assimilare le nostre idee di gioco”.