Reggina: Torrisi diretto, annuncia il sostituto di Rosario Girasole

In conferenza stampa mister Torrisi ha comunicato l’indisponibilità del capitano e la scelta del sostituto dello squalificato Rosario Girasole:

“Il maltempo ci ha dato una grande mano, con pioggia e vento, abbiamo allenato ulteriormente la maleducazione sportiva che serve. Non tutti disponibili, si è fermato il capitano Barillà, è rientrato anche Bevilacqua, poi ovviamente non ci sarà Girasole per squalifica. Al suo posto giocherà Adejo, quindi la formazione di domani è Adejo più altri dieci”.

Leggi anche

I derby sono belli con gli sfottò, le tifoserie presenti, l’assenza dei giallorossi mi dispiace. Ai nostri figli è brutto spiegare perchè non possono essere presenti i tifosi avversari. Veramente un peccato, era giusto vedere uno stadio pieno con entrambi i colori”.