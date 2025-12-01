Reggina: Torrisi spiega perchè Ferraro in panchina. Poi il passaggio sugli Under

Il passaggio di Torrisi sulla scelta di Edera centravanti e i giovani: “Edera non lo scopro io che sulla fascia destra riesce a fare cose importanti. Tutti i terzini quando pensano di affrontare Edera, Di Grazia, Sartore, Palumbo, non sono tranquilli. Averlo collocato da attaccante arriva da una analisi più profonda.

Leggi anche

Oggi come attaccante centrale avevo solo Ferraro che non può fare più di quaranta minuti importanti. Una partita dura novantacinque o come oggi cento minuti e quindi devo mettere in preventivo che posso chiudere il primo tempo sul pari o addirittura in svantaggio. E con un Ferraro stanco nel secondo e senza alternative cosa faccio? Quindi una scelta conservativa nella prima parte, nonostante sia consapevole quanto sia devastante sulla corsia di destra, nonostante questo ha avuto due grandi occasioni da centravanti nel primo tempo.

Leggi anche

Gli Under? Ci sono 2008 che fanno la Champions. Quando si fanno le scelte, non si può pensare alla carta d’identità o al fatto che fino al momento qualcuno non abbia mai giocato. Avete visto la prestazione del ragazzino? (Macrì). Disinvolto, senza paura. Palumbo è un giocatore fortissimo, ha delle caratteristiche da esterno che non hanno calciatori di serie A. Gioca con entrambi i piedi e attacca il dritto per dritto da tutte e due i lati e a piede invertito con una clamorosa velocità di esecuzione. Oggi sono state fatte altre scelte, ma può essere che la prossima volta tocchi a Palumbo. Ma quando si fanno scelte non bisogna parlare subito di casi se qualcuno non gioca”.