Calciomercato, apertura ufficiale. La Reggina punta sull’attaccante. Obiettivo preciso a centrocampo

Da oggi il calciomercato dei dilettanti è ufficialmente aperto. La finestra invernale va dal 1° al 18 dicembre 2025 e, in questo periodo, i club possono muoversi solo tra società dello stesso status. Per trattare con i professionisti servirà attendere il 2 gennaio. Intanto molte operazioni sono già state preparate nelle settimane precedenti attraverso rescissioni e risoluzioni.

La Reggina entra in questa fase con una lista di esigenze ben precise. La priorità resta l’attaccante, il tassello più atteso per completare il reparto offensivo. Mister Torrisi ha spiegato che alcuni profili sono stati individuati da tempo, ma le società di appartenenza sono pronte a liberarli solo con il mercato aperto. Le prossime giornate saranno decisive. Vedremo.

L’addio di Montalto impone un intervento immediato, ma non è l’unico problema. L’infortunio di Porcino, che sembrava la soluzione più affidabile sulla corsia sinistra bassa, costringe la società a cercare alternative urgenti. La buona volontà di Lanzillotta e Distratto non basta a coprire zone di campo delicate, mentre dagli ultimi Under sono arrivate indicazioni interessanti ma ovviamente da confermare.

A centrocampo il nome più caldo è quello di Zampa, profilo che gode di grande considerazione e che potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per aumentare qualità ed equilibrio. Restano poi da definire le posizioni di Grillo, Zenuni, Gatto e altri elementi che potrebbero lasciare la squadra in caso di offerte o scelte tecniche. Non si escludono altre uscite a sorpresa.

Per la Reggina inizia una corsa contro il tempo. Serve completare la rosa, correggere le lacune emerse e dare a Torrisi gli strumenti per affrontare il girone di ritorno con ambizioni più solide. I prossimi giorni diranno molto su come cambierà il volto della squadra.