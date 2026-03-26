Reggina, Torrisi: ‘Troppi jolly non sfruttati che potremmo pagare a caro prezzo’

"Sabato sera, bisogna essere onesti, eravamo fuori dai giochi e lo meritavamo. Speranza piccolissima..."

Mister Torrisi in conferenza stampa. Il passaggio sulle ultime prestazioni, le occasioni perse e le speranze minime ancora esistenti: “Non vorrei essere impopolare però molto spesso, forse come è giusto che sia, diamo delle valutazioni in base ai risultati. Escluso il secondo tempo di Lamezia, la squadra anche con un modulo diverso nel confronto con la Sancataldese ha fatto una prestazione importante, stesso dicasi nel primo tempo con l’Acireale, una gara dominata con sette-otto occasioni da gol. Poi purtroppo perdi la partita e si vede tutto nero, ma certamente non siamo scesi in campo con questo obiettivo.

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Non è stata la Reggina di oggi, ma non è stata una Reggina brutta come quella di Lamezia nel secondo tempo. Ripeto, il risultato ti fa vedere tutto nero, probabilmente ci costerà questo finale di stagione perchè noi abbiamo avuto diversi jolly che non siamo riusciti a portare dalla nostra e questo potremmo pagarlo a caro prezzo, lo sappiamo. I cambi? Sarebbe stata follia pura non dividere le energie a un gruppo di 27 calciatori quando si devono giocare quattro partite in dodici giorni.

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Sabato sera, bisogna essere onesti, eravamo fuori dai giochi e lo meritavamo per quello che abbiamo fatto e per il risultato con l’Acireale. Per nostra fortuna grazie ai risultati della domenica abbiamo una piccolissima speranza per provare a giocarcela fino alla fine. Ma ripeto, troppi jolly sprecati che hanno complicato il nostro cammino, ma non possiamo mollare fino a quando la matematica non ci condanna”.