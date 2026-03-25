Serie D: la Reggina riapre il suo campionato, ma…. La nuova classifica

Una prestazione sontuosa quella fornita dalla Reggina sul campo della Nuova Igea Virtus e una vittoria meritata che riapre nuovamente per gli amaranto la possibilità di rimettersi in corsa per la conquista del primo posto. I gol realizzati da Edera e Mungo e una sola condizione per continuare a sperare, vincere anche con l’Athletic Palermo. Secondo successo consecutivo per l’Acireale che supera nel recupero l’Enna e sale ancora in classifica.

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