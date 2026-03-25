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Serie D: la Reggina riapre il suo campionato, ma…. La nuova classifica

L'Acireale di Cozza vince ancora e prende respiro in graduatoria

25 Marzo 2026 - 16:41 | Redazione

Nuova Igea Reggina recupero

Una prestazione sontuosa quella fornita dalla Reggina sul campo della Nuova Igea Virtus e una vittoria meritata che riapre nuovamente per gli amaranto la possibilità di rimettersi in corsa per la conquista del primo posto. I gol realizzati da Edera e Mungo e una sola condizione per continuare a sperare, vincere anche con l’Athletic Palermo. Secondo successo consecutivo per l’Acireale che supera nel recupero l’Enna e sale ancora in classifica.

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Nissa 53
  3. Savoia 51
  4. Reggina 50
  5. Nuova Igea (-5) 46
  6. Gelbison 42
  7. Sambiase 42
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 38
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Acireale 29
  13. Ragusa 29
  14. Vibonese 28
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio