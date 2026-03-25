Serie D: la Reggina riapre il suo campionato, ma…. La nuova classifica
L'Acireale di Cozza vince ancora e prende respiro in graduatoria
25 Marzo 2026 - 16:41 | Redazione
Una prestazione sontuosa quella fornita dalla Reggina sul campo della Nuova Igea Virtus e una vittoria meritata che riapre nuovamente per gli amaranto la possibilità di rimettersi in corsa per la conquista del primo posto. I gol realizzati da Edera e Mungo e una sola condizione per continuare a sperare, vincere anche con l’Athletic Palermo. Secondo successo consecutivo per l’Acireale che supera nel recupero l’Enna e sale ancora in classifica.
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Nissa 53
- Savoia 51
- Reggina 50
- Nuova Igea (-5) 46
- Gelbison 42
- Sambiase 42
- Milazzo 42
- Gela (-1) 38
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Vibonese 28
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18