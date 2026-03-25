Reggina: Torrisi sulla vittoria e le scelte. Poi spiega il perchè del cambio tattico

Vince la Reggina e in conferenza stampa parla mister Torrisi: “I complimenti vanno ai ragazzi, prestazione di carattere, se la meritano questa vittoria. Era importante avere la possibilità di mettere gente fresca, questa prestazione è frutto delle scelte fatte contro l’Acireale, sembra assurdo dirlo ma è così. Andavano gestite le energie. Poi un nostro errore ci ha condannato e quelle scelte le avrei rifatte. Da molto non si vedeva questa pressione anche dopo il vantaggio, la squadra sta al top, grande personalità da parte del gruppo. Non sono andato sotto la curva perchè ho preferito che gli applausi li prendessero solo i calciatori.

Leggi anche

Perchè ho cambiato modulo? Siamo stati costretti. C’è stato un periodo in cui Giuliodori non stava bene, ho provato altre soluzioni come quella di Porcino a sinistra, Lanzillotta non dava garanzie in fase di costruzione e quindi ho deciso per la difesa a tre. Una volta ritrovata la condizione di Giuliodori siamo tornati a quattro. Tutti dipendiamo dai risultati, ma con la difesa a tre contro la Sancataldese abbiamo fatto una grande prestazione, discreta quella con l’Acireale, bene il primo tempo con la Vigor Lamezia. Si sbagliava chi pensava che eravamo morti, adesso godiamoci questa vittoria e da domani pensiamo all’Athletic Palermo, sapendo che sono forti, una occasione da non perdere”.