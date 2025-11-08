Reggina: lavoro e calciomercato per cambiare modulo. E si spera anche i risultati…

Le conferenze stampa di mister Torrisi sono piene di contenuti. Al tecnico piace parlare, esporre, spiegare, lo fa curando ogni dettaglio e cercando di trasferire anche quella che è la sua voglia di tirare fuori da questo “casino”, così come lui l’ha definito, la Reggina. Alla vigilia della gara contro l’Acireale, il tecnico ha toccato tanti argomenti tra cui quello del modulo, in qualche modo legato anche al calciomercato.

Ha spiegato il perchè non ha inteso stravolgere da subito l’atteggiamento tattico, percorso che arriverà con il tempo puntando a migliorare intanto la classifica, certamente la condizione atletica e aspettando qualche elemento nuovo, adeguato alle caratteristiche del suo gioco. “Non sono un integralista del modulo, il mio compito è quello di fare rendere al meglio ogni calciatore nel proprio ruolo. Il 4-3-3 adoperato fino al momento non ha dato i frutti sperati, gli esterni offensivi non attaccano mai la profondità, vanno dentro, le mezze ali non si inseriscono, situazioni che devono farci riflettere. Ma per il momento dobbiamo puntare su altro, per esempio la prestazione. Io ho lavorato e vinto con il 4-2-3-1 e cercheremo con il lavoro e nuovi calciatori di arrivare a poter fare a breve questo modulo.

Ha annunciato l’arrivo di un suo ex calciatore Sartore, esterno offensivo e anticipato che la società è alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche: “Stiamo lavorando sull’arrivo di un nuovo attaccante, è una priorità ma questo non significa fretta, quindi errore, ma elementi funzionali al progetto e alla Reggina. Non inseguiamo i nomi e poi sapete bene che serve gente che abbia voglia di vincere, che ha già vinto, con ambizioni che sappia gestire anche pressioni che possono arrivare nell’indossare questa maglia“.

E poi l’obiettivo da raggiungere alla fine del girone di andata per tentare la grande rimonta: “Sono certo che questo gruppo sia in grado di fare rimonte, ne ho viste tante nel passato. Al giro di boa bisogna arrivare non oltre il meno sei. Nel girone di ritorno ho la certezza che ci sarà la mia squadra, con la mia condizione, le mie idee, per questo è importante fare punti”.