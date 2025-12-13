Reggina: Torrisi sul calciomercato: ‘L’attaccante arriverà’. Passaggio su Panebianco

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico Torrisi ha parlato anche dei tanti assenti: “Palumbo ha preso una pallonata e gli si è girata la caviglia, Lanzillotta ha un problema muscolare e non ci sarà, non possiamo rischiarlo. Si uniscono ad Adejo, Porcino, Barillà, agli squalificati Mungo, Sartore, Salandria, mentre Ragusa non è al cento per cento. Ho convocato due ragazzi del settore giovanile per arrivare a venti. Ma non possiamo deludere la nostra gente perchè da quello che ho visto sono stati venduti tanti biglietti. L’ho detto subito, questa è una squadra che non può vincere senza il suo pubblico, l’avevo già constatato con il mio Trapani. I ragazzi sono stati bravi a ritrovare i propri tifosi. Abbiamo otto giocatori in meno, ma duemila persone in più. Lo stadio deve essere una bolgia, no ci mettiamo intensità”.

Leggi anche

Il calciomercato

“L’attaccante arriverà, sta giocando e le dinamiche non dipendono solo da noi. Il calciatore vuole andare via dalla sua attuale squadra e quindi sono sicuro che arriverà. Siamo su due profili e quindi attendiamo che facciano la rescissione, parlo di giocatori importanti. Panebianco sarà disponibile da domani, l’ho allenato, è un profilo idoneo al nostro sistema di gioco. Ha qualità e dopo aver creare uno spogliatoio come quello attuale, la scelta è caduta anche sull’uomo. La rosa a disposizione è forte, mi auguravo di avere qualche altro tassello a disposizione, non sono arrivati ma non per colpa nostra. Puntiamo ad abbassare la media come state vedendo, ma confermo che l’organico è forte, anche se la più forte è sempre quella che alla fine festeggia.