Reggina, Torrisi dopo la vittoria: ‘Ho rivisto la mia squadra’

La Reggina torna a vincere, gli amaranto al Granillo piegano 2-0 la Sancataldese. Le parole del tecnico amaranto dopo il successo ai microfoni di Antenna Febea.

‘L’abbraccio con la proprietà? Lo facciamo sempre. Il patron ha sofferto per gli ultimi risultati, come abbiamo sofferto anche noi. Soffriamo e gioiamo insieme, oggi è arrivata una grande risposta ed è quello che conta più di tutto.

Ho rivisto la mia Reggina oggi, cosa che per 45 minuti non si è visto a Lamezia. Abbiamo fatto una buona pressione, mantenuto le distanze, attaccato bene gli spazi, attaccato con qualità. Sapevo che la strada era quella giusta, anche se eravamo 0-0 a fine primo tempo, serviva solo un pò di pazienza.

Abbiamo vinto la partita con merito, sono soddisfatto della prestazione della squadra. Dopo pochi minuti abbiamo colpito il palo, poi nella ripresa l’abbiamo sbloccata, anche chi è subentrato ha fatto bene. I tanti cambi? Continuo nel mio credo, mi prendo le responsabilità assieme allo staff, la settimana di allenamenti indica le mie scelte.

Panebianco da qualche giorno lo vedo diverso, come lo voglio vedere io, non accetto di vedere sufficienza negli allenamenti, timbrare il cartellino non basta. Da sottolineare le prestazioni anche di Laaribi, Macrì, un pò tutta la squadra. Siamo ritornati, era la cosa più importante. Non abbiamo mollato di un centimetro, giocando anche con qualità e umiltà, mettendo da parte la presunzione. La sosta ora ce la godiamo, darò qualche giorno di riposo, poi ripartiremo bene con la volontà di preparare al meglio le prossime gare’.