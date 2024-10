Reggina, Toscano: ‘Quanta amarezza. Dovevamo raddoppiare’

Mister Toscano nel post-gara, dalla sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari, ha così commentato il pari di oggi:

“C’è amarezza, soprattutto per i ragazzi. Hanno fatto una partita di grande livello, qualità e intensità. Peccato non aver portato via i tre punti da un campo difficile come quello di Chiavari. Andiamo avanti guardando la prestazione, perchè secondo me abbiamo fatto davvero bene. Guarna non ha dovuto effettuare grandi interventi.”