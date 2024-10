Reggina, Toscano: ‘Il mio rapporto con Taibi. Ho un carattere difficile, lo so’

“Il rapporto con il DS Taibi è cresciuto moltissimo in questi mesi. Non ci conoscevamo neppure dal punto di vista professionale, io ho un carattere difficile e quindi a primo impatto… Sono diretto, schietto e non faccio passare un istante nel dire quello che non mi va se qualcosa non mi va.

Leggi anche

Con Massimo c’è stata armonia e sintonia nel lavoro e dopo aver acquisito la fiducia in maniera reciproca il nostro rapporto si è consolidato ed ora è veramente molto bello.

Leggi anche

Come finirà questa stagione? Chi decide ha detto che non si prescinderà da promozioni e retrocessioni, quindi ci atteniamo a quanto ci diranno”.