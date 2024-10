La Reggina ed il ritiro fuori sede. Toscano: ‘Il S. Agata un gioiellino…’

Ospite di Buongiorno Reggina, le prime dichiarazioni del tecnico amaranto Mimmo Toscano: “Ci siamo ritrovati nella giornata di ieri assieme ai ragazzi dopo parecchio tempo. Ho ritrovato lo stesso clima con cui ci eravamo lasciati. Tra oggi e domani porteremo avanti i test di routine, dopodiché entreremo nel vivo della nostra preparazione. Avremo il tempo giusto per preparare fisicamente e tatticamente la stagione, sfruttando l’occasione di questo lungo stop per farci trovare ad inizio campionato nelle migliori condizioni possibili.

Le amichevoli? Ritengo non sia un problema. Vorrà dire che alleneremo la condizione con delle partite in famiglia, avendo importanti indicazioni dal punto di vista fisico e tattico. Mercato? Non mi preoccupa. I ragazzi sono concentrati su ciò che devono fare. Non ho fatto nessuna richiesta esplicita al direttore sportivo. Ci confrontiamo quotidianamente e abbiamo le idee chiare su dove intervenire per migliorare questo gruppo fantastico. Il tempo è dalla nostra parte. Ci consentirà, anzi, di sbagliare il meno possibile.

Credo molto nel periodo pre-campionato. E’ dove si costruiscono le fondamenta. Se solide, gli scossoni difficilmente le faranno vacillare. Su un possibile spostamento della sede del ritiro non c’è ancora nulla di ufficiale. Non è così influente. Grazie agli interventi del nostro presidente abbiamo la fortuna di poter fruire di una struttura che è un vero gioiellino“.