Mimmo Toscano: ‘Vi spiego perché ho accettato di allenare la Reggina’

Intervista rilasciata dal tecnico Mimmo Toscano ai colleghi di Reggina TV. Questo il passaggio sul reparto offensivo e la disponibilità di nazionali ed infortunati.

“Quando ho deciso di accettare di allenare la Reggina, io ed il mio staff abbiamo messo davanti ad ogni cosa la città, il club, il colore amaranto. Lavorando senza soste e per raggiungere i livelli che le competono. Lavoriamo ogni giorno per arrivare a questo obiettivo.

Il Pisa è una squadra che non molla mai. Lo scorso anno ha disputato la B sfiorando i play off e cambiando molto poco, con una idea di gioco molto precisa anche se variano in alcune circostanze il loro assetto. Nel calcio di oggi non esiste più un modulo fisso”.