Reggina, Toscano: ‘Non mi piacciono le pacche sulle spalle, voglio vincere’

Un’altra buona prova della Reggina contro una compagine di categoria superiore. Non è servito però giocare bene per riuscire ad andare avanti nella competizione di Coppa Italia, complice pure l’espulsione di Kirwan che ha in qualche modo condizionato il match a vantaggio dei padroni di casa dell’Empoli, le dichiarazioni del tecnico Mimmo Toscano a fine gara ai microfoni di Radio Antenna Febea: “A me non piacciono le pacche sulle spalle, perdere così ci deve fare rosicare. Si può rimanere in dieci ma bisogna crederci sempre e fino alla fine.

L’Empoli poteva concederci qualcosa, ma solo se ci avessimo creduto di più. L’atteggiamento che dobbiamo avere deve essere sempre quello dell’aggressività e migliorare quando ci difendiamo a campo aperto. L’Empoli è riuscito a superare qualche volta la prima fase di pressing perchè ha giocatori di qualità, ma i rischi sono stati pochissimi, dà invece molto fastidio aver preso gol su palla inattiva.

Ho messo Bellomo e Corazza subito perchè hanno bisogno di minutaggio ed hanno fatto bene, adesso pensiamo al campionato, dobbiamo farci trovare pronti. Questo è un bel gruppo, disponibile e predisposto al sacrificio, si deve ragionare in questo senso pensando solo alla Reggina“.

