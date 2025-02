Reggina, Trocini annuncia il sostituto di Laaribi, poi su De Felice…

Seconda trasferta siciliana consecutiva per la Reggina dopo quella di Ragusa. Gli amaranto saranno impegnati sul difficile campo di Acireale con un unico obiettivo, continuare a vincere. La presentazione dell’incontro è come sempre affidata a mister Trocini: “Sarà una partita molto simile a quella della settimana scorsa, campo difficile, ma siamo pronti. Tutti i giocatori sono a disposizione tranne Forciniti, Grillo ci sarà. La gara è fondamentale, c’è la necessità di non sbagliare e quindi dobbiamo andare ad Acireale per un solo risultato, vincere, siamo indietro e bisogna recuperare. Non ho dubbi sull’importanza di questa gara e neppure i ragazzi.

L’Acireale è una squadra che con il cambio di allenatore ha modificato il proprio rendimento, la storia dice che il campo è complicato per tutti e soprattutto devono fare punti. Mokulu ha grande fisicità e da tenere d’occhio, ma non è l’unico bravo che hanno. Dobbiamo alimentare ulteriormente l’entusiasmo della gente e sono felice che stia aumentando. Attenzione totale e massima concentrazione.

C’è da migliorare nella finalizzazione, questo ci consentirebbe di soffrire meno nei finali di partita. Si crea moltissimo e questa è una grande cosa, ma bisogna mettere dentro qualche pallone in più.

De Felice si è presentato con lo spirito giusto. L’ultima partita l’ha fatta due mesi fa ed è stato ai margini della sua ex squadra nell’ultimo periodo, quindi un pelo indietro dal punto di vista fisico. Può darci una mano sicuramente ma non per novanta minuti. E’ duttile, capace di ricoprire più ruoli e in questa categoria ha fatto tanti gol. Al posto di Laaribi gioca Salandria. Nessun pensiero ai diffidati, non mandiamo messaggi sbagliati.

Il presidente del Siracusa ha detto che siamo favoriti? Io dico che lo sono loro e di gran lunga (sorride).