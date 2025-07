Reggina: Trocini è soddisfatto e ne aspetta altri due. Mercoledi allenamento congiunto

Prosegue al centro sportivo Sant’Agata la preparazione della Reggina in vista della nuova stagione. Dopo la partitella in famiglia a ranghi misti, il tecnico Bruno Trocini ha lasciato trasparire parecchia soddisfazione per le risposte avute dal vecchio gruppo ma anche e soprattutto dai nuovi arrivati.

Una sgambatura utile per mettere in pratica le prime indicazioni tattiche e valutare lo stato di forma del gruppo. Il test ha confermato alcune certezze, ma ha anche evidenziato l’esigenza di completare l’organico in determinati reparti.

Trocini, da settimane protagonista anche dietro le quinte, ha seguito passo dopo passo ogni mossa di mercato. Ha indicato alla società le caratteristiche necessarie per ogni ruolo e, in alcuni casi, ha fatto nomi precisi. Una gestione condivisa e mirata che lo vede coinvolto ben oltre l’aspetto tecnico.

Due le priorità sul tavolo: un terzino destro under e un attaccante di peso. Non un nome qualunque, ma un profilo in grado di alzare il livello e garantire gol. Ed è proprio per questo che l’attesa potrebbe protrarsi ancora: si punta in alto, senza fretta.

Intanto mercoledì si torna in campo per un nuovo test: allenamento congiunto con il Victoria Hotspurs FC alle ore 17, presso il Polo Sportivo di Cucullaro. Un’altra occasione per testare il lavoro fatto e continuare a costruire la Reggina che verrà.