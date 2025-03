Reggina: Trocini, Bonanno, Barillà, Girasole e Adejo. Il loro pensiero

Adejo: "Sono tornato in serie D per ridare alla Reggina quello che ho ricevuto"

Parola ai calciatori amaranto, cresciuti nel settore giovanile amaranto e due dei quali hanno fatto parte anche della Reggina del passato. Ma il primo intervento è quello del tecnico Trocini: “La giornata di oggi è rappresentata da questa gente qui presente, forse parlare di storia sarei improprio, ci sentiamo piccoli, piccoli. Quello che posso garantire è il massimo impegno, la massima professionalità, i miei giocatori daranno tutto e danno tutto per onorare questa maglia”.

Il DS Bonanno: “Guardando le immagini di questa storia ci si sente ancora più responsabili. Portiamo avanti il progetto adesso partendo dal punto più basso, pensiamo di aver fatto un buon lavoro e speriamo di raggiungere l’obiettivo e che il nostro futuro sia degno del passato”.

Nino Barillà: “Le emozioni sono fortissime, vedo personaggi che mi hanno cresciuto tra dirigenti e calciatori. Vogliamo riportarla dove merita, qui c’è una società perfetta, uno stadio meraviglioso e la gente ha capito che diamo tutto. Speriamo di fare i complimenti alla fine anche a noi stessi, vuol dire avere raggiunto l’obiettivo”.

Domenico Girasole: “Con il Siracusa avrei preferito non segnare e vincere quella partita. Ho ricordi bellissimi, quelli della serie A, stiamo cercando di portare la Reggina dove merita di stare, ce la metterenmo tutta”.

Daniel Adejo: “Una emozione unica per me, vedo gente che mi ha cresciuto, i mister come Orlandi che mi ha dato la possibilità di esordire in serie A. Sono tornato in serie D per ridare alla Reggina quello che ho ricevuto”.