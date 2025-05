Reggina, Trocini: ‘Spogliatoi sporchi, senza acqua e luce. Ve ne racconto una…’

Il racconto su RTV di mister Trocini su quanto vissuto in alcune trasferte nel corso del campionato appena concluso. “Questa squadra è andata oltre gli infortuni, la fatica, l’accoglienza ricevuta, con spogliatoi sporchi, senza acqua, senza luce. Gente che ha fatto la serie A che si è buttata anima e cuore in questi campi ti lascia senza parole. Per questi ragazzi sarei disposto a tutto e li voglio ringraziare veramente, il merito è tutto loro.

Adesso ve ne racconto una. Siamo arrivati in uno stadio, ma non vi dico dove per delicatezza. Dovevamo cambiarci, non c’era uno spogliatoio ma un container e peraltro senza finestre e senza luce, totalmente al buio. Di fronte alle docce c’erano i bagni che, oltre ad essere sporchi da fare schifo erano anche senza porte. Vedere i nostri calciatori e in modo particolare quelli che hanno anche fatto la serie A in quelle condizioni, mi hanno fatto sentire in enorme imbarazzo, ma loro non hanno battuto ciglio per non creare disagi ai compagni di squadra. Ce ne sarebbero da raccontare…

Mi piace sottolineare il lavoro prezioso dei due direttori Praticò e Bonanno, ci sono stati sempre molto vicini, una organizzazione sempre impeccabile per farci stare bene, insieme a loro il team manager, il presidente Minniti e il patron Ballarino. Quest’ultimo mi ha sorpreso, si è emozionato, a volte è stato spigoloso, però ha mostrato durante l’anno grande forza nei momenti difficili”.