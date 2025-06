Reggina: con Trocini sembrava già tutto fatto, ma i tempi si allungano

Ricordiamo che in caso di C, il rinnovo sarebbe automatico

Da quel 18 maggio, giorno in cui la Reggina battendo la Scafatese ha vinto il play off, è passato un pò di tempo. Esattamente tre settimane in cui non sono state registrate novità sul fronte amaranto. Era logico aspettarsi un periodo di riposo dopo le grandi fatiche di una stagione lunga e logorante, ma superato il primo periodo, almeno sul fronte allenatore era immaginabile una decisione a stretto giro.

Anche perchè il discorso categoria in questo caso non è collegabile. Cioè l’attesa per capire quello che accadrà in sede di controllo della Covisoc e quindi eventuali possibilità di ripescaggio, non riguarderebbero la figura dell’allenatore, visto che in caso di C il rinnovo sarebbe automatico. A maggior ragione, quindi, immaginando un altro campionato di serie D, ci si chiede il perchè di questa attesa, quando da entrambe le parti era stata manifestata la volontà a proseguire e anche in maniera convinta. Vedremo se sarà questa la settimana giusta. O no.