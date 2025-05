Reggina: il più grande rimpianto di Trocini. Nessun riferimento a qualche partita

Il giorno dopo la vittoria del play off contro la Scafatese, mister Trocini è intervenuto ai canali ufficiali del club, Gs Channel. A precisa domanda su eventuali rimpianti avendo perso il campionato per un solo punto, il tecnico ha risposto così: “Rimpianti? Avrei fatto qualche litigata in meno con la società nella scorsa annata, per dire che il più grosso rimpianto è stato quello di non essere partito da inizio stagione, perchè il lavoro sporco lo avevamo fatto nel campionato passato.

Non avrei dovuto far giocare Barillà ad Acireale? Non so, c’è da dire che poi i granata hanno battuto il Siracusa, quindi ritengo si dovesse giocare con la formazione migliore. Dico comunque che il mio lavoro è stato agevolato da un gruppo di ragazzi sani moralmente, da una società che ci è sempre stata vicina e da una città che ha apprezzato impegno, serietà e voglia di onorare la maglia”.