Reggina TV, ecco le playlists per seguire la programmazione

La possibilità di rivedere tutto in qualsiasi momento

Il ricco palinsesto di Reggina TV a portata di mano. Il canale tematico amaranto è oramai avviato verso il futuro. Basteranno due semplici click per poter seguire la programmazione del club dalle ore 10:30 alle 22:00, da pc, dispositivo mobile e Smart TV. Contenuti, contributi e trasmissioni, con interessanti novità in arrivo.

Da oggi vi offriamo la possibilità di rivedere tutto in qualsiasi momento. Chiamiamolo il nostro “on demand“. Per facilitare la ricerca dei tifosi ogni format sarà inserito all’interno della categoria di appartenenza (playlist). Clicca QUI per entrare nel mondo della Reggina 1914 TV:

PLAYLISTS YOUTUBE REGGINA 1914 TV

