Reggina, Verduci: ‘Contenti della prestazione. Lotteremo fino all’ultimo’

'Mister Torrisi ci chiede sempre di fare la giusta prestazione. Oggi è arrivata e di conseguenza sono arrivati i tre punti"

La Reggina torna al successo battendo 2-0 la Sancataldese al Granillo. Nel post gara le parole del difensore Giuseppe Verduci.

“In settimana abbiamo provato la difesa a 3, con i braccetti più offensivi, il secondo gol è arrivato proprio così, siamo contenti della prestazione. Adesso sto ritrovando la condizione migliore, l’infortunio non ci voleva ma capita a tutti i calciatori, importante adesso proseguire così.

In settimana abbiamo rivisto gli errori di Lamezia con il mister, lui ci chiede sempre di fare la giusta prestazione. Oggi è arrivata e di conseguenza sono arrivati i tre punti. Vengo da annate precedenti in cui ho giocato poco anche per gli infortuni, spero che a maggio tutti insieme potremo festeggiare la promozione.

E’ un campionato tosto, ogni settimana si deve lottare fino all’ultimo centimetro, noi proveremo fino in fondo a giocarcela. Come mi considero? Un giocatore con buona visione di gioco e tecnica”