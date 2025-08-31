Reggina-Vibonese: primo tempo poco esaltante. Spettacolo dei tifosi amaranto – FOTO

Si chiude con il risultato di 0-0 la prima frazione di gioco tra la Reggina e la Vibonese. Una prima parte non particolarmente esaltante, confusionaria e con pochissime occasioni da rete. Due per gli ospiti, una per gli amaranto con Mungo nel finale. Migliore in campo il numero 10 Balla. Lo spettacolo migliore lo hanno offerto i tifosi della Reggina che hanno incitato e sostenuto senza sosta la squadra. Vedremo quali cambi opererà mister Trocini nella seconda parte per provare a cambiare il ritmo del match.