Reggina-Vibonese, l’invito della società: “Cuori amaranto, uniamoci”

Reggina attesa nel prossimo turno da una gara decisiva, al Granillo contro la Vibonese. Quasi uno spareggio salvezza per gli amaranto, servirà a tutti i costi una vittoria. Il club di Mimmo Praticò, con il seguente comunicato, invita i tifosi a presenziare e offrire il loro sostegno, e presenta inoltre le agevolazioni per la gara con la Vibonese.

CARI ABBONATI, CARI TIFOSI, CARI CITTADINI,

mancano poche partite alla conclusione del 1° Campionato Professionistico che vede la Reggina 1914 partecipare al 3° serie Italiana: la LEGAPRO. Ci rivolgiamo a Voi, Cari Amici, se ci è consentito di ritenervi tali ed a tutti coloro che dal luglio 2015 ci stanno accanto sostenendoci, non solo a livello economico, ma, sopratutto a livello morale. Il Vostro aiuto, sia ai magnifici ragazzi della Serie D, sia ai Meravigliosi Ragazzi della LEGAPRO, ha permesso di far rifiorire il calcio a Reggio Calabria.

A VOI TUTTI UN GRANDE ED INFINITO GRAZIE!

Perché, forse neanche voi lo immaginate quanto sia stato fondamentale per noi la Vostra vicinanza, il Vostro affetto, la Vostra passione, il Vostro amore, il grande sentimento e la grande forza che ci avete trasmesso al fine di “imbarcarci” in questo periglioso viaggio e, successivamente, per spingerci ad andare avanti in questa “traversata” in un mare in continua tempesta. Incuranti del pericolo e con lucida follia non ci abbiamo pensato un attimo a “buttarci nel fuoco” di un campionato ricco solo di insidie, di mille difficoltà e di “bucce di banana” da parte di chi, con l’illusione del tempo andato, pensa, ancora oggi, ad un futuro, al momento, inesistente ed irraggiungibile, se non attraverso unità di intenti di una Comunità Sportiva che ha portato 15.000 tifosi a Perugia, 25.000 a Pescara, 1.000 a Sassari con una nave organizzata esclusivamente per l’evento.

ALTRI TEMPI, ALTRI VALORI: SENZA ALCUN PROTAGONISTA CHE NON FOSSE IL CUORE AMARANTO.

Erano i tempi delle trasferte di massa incuranti dei sacrifici e ricche di cotolette, parmigiane e di pasta al forno e di tante…VERE AMICIZIE legate al “CUORE AMARANTO”, che duravano per tutta la vita. In quel tempo si stava costruendo una nuova Reggina , forse in modo inconsapevole, un futuro ed una Storia che rimarrà scolpita nel cuore di chi l’ha vissuta e di chi, ogg i,con sentimenti sani, la trasferisce ai propri figli ed ai propri nipoti.

Oggi, dopo il “Terremoto” che ha colpito il Calcio Reggino, forse non abbiamo messo sù un palazzo ma una casa che, speriamo diventi sempre più grande, sostenuta e sorretta dal grande amore e dalla immensa passione Amaranto che, senza chiedere niente in cambio, anzi dando tutta sè stessa, ti porta, istintivamente, a fare follie senza pensare alle conseguenze che potrebbe avere ed ai rischi a cui andrebbe incontro.

Tutto ciò spinta, esclusivamente, da un amore cieco che ti inebria di gioia, che ti stordisce con il suo profumo, che ti seduce senza condizioni, come la maga Circe con Ulisse, che ti tiene prigioniero nella sua “grotta” sapendo che tu “farai di tutto per non liberarti mai, anzi sei felice di esserne ostaggio”. Fino ad oggi questa barca sta facendo prodigi (che solo chi li vive può conoscere e capire) per mantenersi a galla.

Questo “viaggio” va spinto e va aiutato perché noi non solo “VOGLIAMO LA NOSTRA STORIA”, ma, dobbiamo continuare “LA NOSTRA STORIA”, per potere, nel futuro, anzi nel presente, passare il testimone ai nostri figli, ai nostri nipoti ed a tutti coloro che vivono e riconoscono “L’IMMORTALITÀ DEI COLORI AMARANTO”.

QUESTA SQUADRA, I TECNICI, IL DIRETTORE, LA SOCIETÀ sono coscienti di non aver dato ciò che i tifosi, probabilmente, si aspettavano, di aver regalato qualche gioia in meno durante il campionato ma, sono, altresì, convinti di aver ridato la vita a chi, dopo una giovinezza ricca di gioia e felicità, ha dovuto subire una lunga malattia, piena di sofferenze, è rinato ed in 20 mesi è cresciuto con piccoli ma pesanti passi.

Dobbiamo dargli il tempo di diventare giovane e, gradatamente, adulto.

È solo “LA GRANDE FAMIGLIA AMARANTO” può aiutarlo a diventare sano e forte per non farlo abbattere dalle “tempeste violente” e “dai venti impetuosi contro”

SI DEVE COMBATTERE E NON MOLLARE MAI! Dobbiamo combattere con onestà, con correttezza, con pazienza e trasparenza. Noi tutti come soldati “fedeli nei secoli” dobbiamo proteggere questo “BENE” che affratella tutti: ricchi e poveri, belli e brutti, donne e uomini, senza alcuna prevaricazione sociale, facendoci sentire figli di una sola MAMMA: LA NOSTRA REGGINA.

POSSIAMO E DOBBIAMO RIUSCIRCI!

Con il Vostro aiuto, con l’aiuto dei nostri giovani, delle Vostre idee, dei Vostri suggerimenti, della Vostra collaborazione, delle Vostre esperienze.

Non può morire un’idea, un progetto che parte dal grande cuore del “POPOLO AMARANTO” che ha sempre dimostrato di essere il 12′ uomo in campo; un “POPOLO AMARANTO” che ha sempre spinto, con il suo tifo assordante, nel corso dei decenni, tanti giovani calciatori, diventati famosi, alla VITTORIA.

Per far continuare a vivere questo grande e leggendario patrimonio, tramandato ed ereditato, dai nostri genitori, dai nostri nonni e dai nostri avi, indossiamo tutti UNA MAGLIA AMARANTO, ed accorriamo in massa allo stadio in queste ultime 5 partite casalinghe, ricreando un cordone ombelicale forte ed indissolubile con la squadra del cuore. Tutti ci dobbiamo sentire “chiamati a raccolta” per partecipare ad una affollata processione per spingere la nostra AMATA verso LA VITTORIA.

Cari Abbonati, Cari Tifosi, Cari Concittadini,

tutti noi calciatori, tutti noi tecnici, insieme alla società, chiediamo a tutti voi di “darci una mano”, perché abbiamo bisogno del Vostro calore, della Vostra vicinanza, del Vostro tifo.

Pertanto, per avvicinare i giovani allo Sport che rappresenta un baluardo ricco di Valori Etici, Morali e Sociali, per creare nuove amicizie, per creare sinergie e collaborazione con tutte le società sportive di Reggio e Provincia, Vi chiediamo di starci accanto per questo ultimo scorcio di campionato e tifare insieme a noi: FORZA REGGINA.

DA PARTE NOSTRA VI ASPETTIAMO INVITANDO GRATUITAMENTE A PARTECIPARE:

– TUTTI I RAGAZZI, NATI DAL 1′ GENNAIO 2003,DEI SETTORI GIOVANILI E DELLE SCUOLE CALCIO DI REGGIO E PROVINCIA (OGNI 20 RAGAZZI AVRÀ DIRITTO AD ENTRARE UN ACCOMPAGNATORE).SETTORE TRIBUNA EST.

– TUTTI I RAGAZZI,NATI DAL 1′ GENNAIO 2003,DI TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE,DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA DI REGGIO E PROVINCIA (OGNI 20 RAGAZZI AVRÀ DIRITTO AD ENTRARE UN ACCOMPAGNATORE).SETTORE TRIBUNA EST.

– TUTTI I RAGAZZI,NATI DAL 1′ GENNAIO 2003,DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI REGGIO E PROVINCIA (OGNI 20 RAGAZZI AVRÀ DIRITTO AD ENTRARE UN ACCOMPAGNATORE).SETTORE TRIBUNA EST.

– TUTTI I RAGAZZI,NATI DAL 1′ GENNAIO 2003,DELLE ASSOCIAZIONI ONLUS DI REGGIO E PROVINCIA(OGNI 20 RAGAZZI AVRÀ DIRITTO AD ENTRARE UN ACCOMPAGNATORE).SETTORE TRIBUNA EST.

– TUTTI I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI DI REGGIO E PROVINCIA CON UN ACCOMPAGNATORE.(SETTORE TRIBUNA OVEST).

– TUTTI I TESSERATI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “STELLE AL MERITO SPORTIVO” DI REGGIO E PROVINCIA.(Esibire idoneo documento di riconoscimento).SETTORE TRIBUNA EST.

Per tutti i Tifosi, per tutti i Cittadini di Reggio e Provincia, che ci vorranno accompagnare in questo percorso di speranza e, nello stesso tempo, di consapevolezza che “UNITI SI VINCE”, la società praticherà prezzi simbolici affinché “il ruggito” del 12′ uomo in campo possa raggiungere i nostri beniamini in ogni lato del Campo affinché tutti assieme si spinga “IL PALLONE VERSO LA PORTA AVVERSARIA PER SEGNARE IL GOL DELLA VITTORIA.”

– CURVA SUD € 5,00 (cinque/00)

– TRIBUNA EST € 6,00 (sei/00)

– TRIBUNA OVEST € 10,00 (dieci/00)

– TRIBUNA VIP € 20,00 (venti/00)

QUESTE CONDIZIONI SPECIALI SARANNO ADOTTATE NELLE 5 PARTITE CASALINGHE FINO ALLA FINE DEL CAMPIONATO.

I BIGLIETTI SARANNO VENDUTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA GIOVEDÌ,VENERDÌ E SABATO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00, DOMENICA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 E DALLE 15.00 ALLE ORE 17.30

SIAMO CERTI CHE “IL CUORE AMARANTO”DIMOSTRERÀ ANCORA UNA VOLTA QUANTO È GRANDE E GENEROSO PRESENZIANDO SUI GRADONI DEL “GRANILLO” SOSTENENDO A SQUARCIAGOLA I GIOCATORI AMARANTO AL GRIDO DI: “OGGI E SEMPRE FORZA REGGINA”.

“NON MOLLIAMO OGGI PER GARANTIRE AI NOSTRI COLORI UN FUTURO MIGLIORE”.

GRAZIE DA PARTE NOSTRA E PORGIAMO UN CARO ABBRACCIO A TUTTI I TIFOSI .

Grazie, i calciatori, lo staff tecnico, il direttore generale e la società