Reggina-Vibonese: come vedere in tv la partita degli amaranto

Reggina-Vibonese è il match di maggiore interesse della prossima giornata di campionato. Per questo motivo da tempo è stata selezionata per la sua trasmissione da Vivo Azzurro Tv che darà la possibilità a chi non sarà presente al Granillo, di vederla in chiaro.

Come? Basta scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente nel momento in cui avrà inizio la partita. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it