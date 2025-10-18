Reggina-Vigor Lamezia: Trocini convoca 22 calciatori
Torna Salandria, nuovamente fuori Zenuni. Per Montalto ultimo turno di squalifica
18 Ottobre 2025 - 15:34 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 8ª giornata di campionato con la Vigor Lamezia:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzillotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Pellicanò, Rizzo