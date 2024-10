La Reggina continua a vincere, il presidente Gallo continua nel suo silenzio

La Reggina vince ancora. La compagine guidata da Toscano è una schiacciasassi ed anche nelle giornate un pò più complicate, tira fuori le caratteristiche da grande squadra e con pazienza supera l’ostacolo Casertana, formazione scorbutica che, in virtù delle tante defezioni, ha provato comunque a dare fastidio agli amaranto. Un’altra giornata di festa, al Granillo sono sette su altrettante gare i successi, davanti ad un pubblico che forse poteva essere più numeroso, ma comunque in quasi 10.000 era a sostegno di Reginaldo e soci.

Si conserva il primato in classifica mantenendo anche il vantaggio sulla Ternana ed a cinque giornate dalla conclusione del girone di andata, si viaggia spediti verso il platonico titolo di campioni d’inverno.

In tutto questo c’è il massimo dirigente Luca Gallo che, da quella goliardica esibizione della maglia contro il Catanzaro e le polemiche successive che si sono scatenate, ha deciso di intraprendere la strada del silenzio. Niente più interventi, nessun tweet, neanche una battuta ed anche la decisione di cambiare postazione al Granillo, rispetto a quella abituale. E’ già la seconda volta che il presidente va ad occupare il gabbiotto in tribuna stampa, osserva la partita in totale solitudine, ma con grande attenzione.

Domenica i tifosi, attraverso un coro partito dalla curva sud, gli hanno ribadito il desiderio di vincere e tornare in alto, ambizioni identiche a quelle che lo stesso presidente ha più volte dichiarato di avere. Se è vero che da qualche settimana ha deciso di non parlare più, è altrettanto vero che con i fatti è comunque sempre sul pezzo. L’omaggio alla famiglia di Nino Candido, il vigile del fuoco tragicamente scomparso, è stato un gesto bellissimo, significativo e davvero commovente.

