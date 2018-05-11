“Campioni di Bulgaria! Annata fantastica, peccato per il piccolo infortunio ma si va avanti sempre, e sempre più forti! E il prossimo anno si va in Europa league

❤️ FORZA SLAVIA

❤️.”

Questo il post apparso sul profilo facebook del reggino Emanuele Geria.

Lo scorso 20 marzo vi raccontavamo del suo esordio nella massima serie del campionato di Bulgaria con la maglia dello Slavia Sofia, in quel match che ha visto il ragazzo di Reggio, coronare dopo tantissimi sacrifici il sogno di ogni calciatore.

Seppur bloccato proprio sul più bello da un infortunio muscolare non di poco conto, ha avuto la possibilità di vivere al fianco dei compagni di squadra e di sostenerli in occasione della finale della Coppa Nazionale che, conquistata, ha aperto le porte all’Europa League per lo Slavia.

Prossimo obiettivo per il portiere reggino sarà quello di esordire in una competizione europea.