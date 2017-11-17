Si è svolto a Saint Vincent il XXXII congresso nazionale del Silb di Confcommercio. Web e Social Media #marketing al servizio dell’entertainment, #Turismo e Movida 4.0, No regole No party: la #movida in sicurezza i diversi temi affrontati.

Il reggino Sasha Sorgonà, in qualità di Presidente Provinciale (Il più giovane dell’associazione) del Silb Fipe di Confcommercio ha partecipato ai lavori.

I dati sulle presenze nelle discoteche

Al congresso sono emersi dati importanti, dopo anni di flessione registrata nelle presenze siamo pian piano ritornati ai livelli di pre crisi. La “febbre del sabato sera” nel 2016 ha contagiato, per la maggior parte, i giovani nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni (35,4%), seguiti dai 20-24enni (22,8%) quasi alla pari con i 35-44enni (22,2%).

Il 10,3% di minorenni (15-17 anni) frequenta discoteche, percentuale che all’incirca si mantiene nei giovani di 18 e 19 anni (9,3%). Si sta affermando, inoltre, sempre secondo l’indagine, un nuovo modello di fruizione dei locali notturni con una percentuale in crescita di partecipazione a piccoli ecenti musicali che negli ultimi otto anni è cresciuta del 17%.

L’offerta di locali notturni e delle discoteche svolge un ruolo trainante, specialmente per lo sviluppo turistico. I dati evidenziano che nella scelta della destinazione per le vacanze i turisti mettono “l’offerta di intrattenimento” al terzo posto dopo “la cortesia/ospitalità” e “qualità del mangiare e bere”.

Movida e sviluppo turistico, le parole di Sorgonà

l livello di modernità e civiltà di una città si misura anche da come è organizzata la sua movida. Il fenomeno del divertimento serale, se ben governato, diventa una grande opportunità di socializzazione per i cittadini e di rivitalizzazione culturale, turistica ed economica per il centro abitato.

“All’inizio del mio mandato -le dichiarazioni di Sorgonà- abbiamo avuto il coraggio di alzare l’asticella delle aspettative, oggi sedere al tavolo con i protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo valorizza il virtuoso lavoro della Confcommercio della città metropolitana di Reggio Calabria e dei suoi componenti”.

“Dando dimostrazione del nostro impegno -prosegue il Presidente Provinciale- adesso c’è la necessità di avviare un dialogo concreto con l’amministrazione. Il Sindaco può e deve aiutarci, incentivando le imprese sane nel nostro percorso di valorizzazione di un settore d’impresa che è ai primi posti per attrattiva turistica.