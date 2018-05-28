È Sasha Sorgonà, gestore della Discoteca Top Club, il neo Presidente provinciale di SILB – Associazione Italiana Imprese del settore intrattenimento e Locali da ballo che, a livello nazionale, associa oltre il 90% delle imprese del comparto censite dalle Camere di Commercio.

L’elezione all’unanimità

Le elezioni si sono svolte Giovedì 24 us nella nuova sede della Confcommercio provinciale di Via Zecca alla presenza del Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro e del Direttore Marisa Lanucara ed hanno visto Sorgonà eletto all’unanimità. Si sono approfonditi temi particolarmente sentiti dagli operatori del settore quali la Sicurezza all’interno dei locali e la programmazione di iniziative di rilancio del comparto.

Premiato l’impegno di Sorgonà che nell’ultimo anno ha guidato e riorganizzato il Sindacato con impegno nella veste di Commissario incaricato direttamente dal Presidente di Confcommercio conseguendo eccellenti risultati, portando entusiasmo e non mancando di fare sentire la voce del comparto anche rispetto a tematiche scottanti quali, ad esempio, quella dell’abusivismo.

“L’anno di riorganizzazione è trascorso velocemente – dice Sorgonà, il più giovane Presidente Silb d’Italia. – Di concerto con il Presidente Santoro e il Direttore Lanucara, abbiamo curato al meglio tutte le fasi che oggi hanno portato all’effettiva ricostituzione di questa importante associazione che, oramai pienamente operativa saprà fornire un valido contributo di idee e progettuali anche in seno all’Ascom provinciale”.

I compiti e il nuovo direttivo

Uno dei compiti più delicati sarà quello di confrontarsi con le amministrazioni locali e con le Forze dell’Ordine sulle problematiche della categoria. Sempre nella seduta del 23 è stato eletto il nuovo direttivo Direttivo Silb-Fipe Reggio Calabria che affiancherà il Presidente e che vede impegnati esponenti di spicco della Nightlife Reggina: Giuseppe Iannò (Pepy’s Beach), Francesco Romeo (Kalura), Fortunato Mercurio (Villa Blanche), Francesco Lupis, (La Calura), Natale Crucitti (Emily’s).