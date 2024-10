Reggio, affidati servizi di igiene urbana

Alla data di scadenza dell’avviso relativo al servizio di igiene urbana e pubblicato per effetto dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco Giuseppe Falcomatà, agli uffici competenti non sono pervenute offerte da parte di soggetti interessati.

L’Amministrazione comunale, preso atto, si è già attivata per adottare gli atti consequenziali che, ai sensi delle normative vigenti e nelle more dell’internalizzazione con la società Castore, consentiranno di individuare un altro gestore. Intanto, sarà la società Avr a continuare il regolare svolgimento delle attività per garantire igiene, pulizia e decoro del territorio comunale.