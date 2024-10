Reggio, arriva il murale Panorama. Favelli: ‘Sognavo da tempo di realizzare opera sui Bronzi’

Flavio Favelli è intervenuto ai microfoni di CityNow a margine dell’incontro di presentazione del murale “Panorama” (da lui realizzato), dedicato ai Bronzi di Riace, e sito in una sezione del muro che costeggia il viale Europa, di fronte la piazzetta della rotatoria all’angolo con via del Seminario, in pieno centro cittadino

“La rivista raffigurata -afferma Favelli- la definirei profetica. Ho pensato a questa copertina di rivista come fosse una locandina. Le persone possono ammirarla in questa strada ad alto scorrimento sul muro che è alto circa sei metri. Al posto di ammirare una pubblicità, nota la frase, secondo me poetica “Bella come un Dio”.

“Ho deciso di regalare quest’opera a Reggio, e di realizzarla in un posto che non è un museo, perchè l’arte è ovunque e soprattutto per strada, nelle periferie. Sognavo da tempo di realizzare un’opera sui Bronzi di Riace, e nel momento in cui mi è stato detto che era possibile -conclude- realizzarla, sono stato felicissimo.”