Reggio, ATAM: arrivano le prime 30 assunzioni a seguito delle procedure concorsuali

ATAM Spa è lieta di comunicare che oggi 25 agosto 2020, in base al piano di assunzioni, si è proceduto ad accogliere in azienda i primi 30 Operatori d’Esercizio (Autisti) a conclusione dell’espletamento delle procedure concorsuali.

Dopo la pausa imposta dal Covid, l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria, avvia l’opera di potenziamento dell’organico, confermando la grande attenzione prestata alle risorse umane per garantire all’utenza un servizio di trasporto costantemente efficiente, sicuro e confortevole.

Le new entry, inserite in azienda garantiranno, tra l’altro, anche un miglior servizio di trasporto scolastico, in previsione appunto dell’inizio dell’anno, seguendo la normativa in vigore riguardante le misure atte al contenimento del Covid-19.