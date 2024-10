Reggio, attivo alla Biblioteca comunale il corso volontari ‘Nati per leggere’

Grazie all’alleanza tra il Gruppo Locale Nati per Leggere di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria, Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale, è attivo il Presidio Nati per Leggere, il primo in Calabria, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava”.

Da oltre un anno la Biblioteca comunale è animata dai Volontari che ogni mercoledì sono presenti per raccontare storie ai più piccoli. Le attività del Presidio sono ad ingresso libero e gratuito.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura, nato nel 1999, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il Presidio NpL mira ad essere luogo in cui la relazione tra l’adulto e il bambino viene facilitata dalla pratica della lettura condivisa e del libro inteso come ponte per una comunicazione più profonda; rappresentano occasione di incontro per le famiglie, uno strumento per sostenere le competenze genitoriali e una modalità di tessere legami di prossimità.

Per favorire la formazione di nuovi volontari, anche nell’ottica di nuove attivazioni di punti lettura Nati per Leggere in Città e provincia, con il sostegno dell’Assessore Irene Calabrò, la Biblioteca comunale “P. De Nava” ospiterà un corso nei giorni 23 novembre (ore 14.30/18.30) e 24 novembre (ore 9/18) aperto a chiunque abbia voglia di provare e far provare emozioni uniche ed esclusive ai bambini da 0 a 6 anni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre e vi si può accedere tramite il link sottostante: CLICCA QUI