Reggio Bic – L’Eurocup 3 arriva a Reggio Calabria

Tutto pronto al PalaCalafiore per un altro evento che catalizzerà l'interesse internazionale per la nostra città

Si è svolta all’interno di un PalaCalafiore protagonista di un importante restyling la conferenza stampa di presentazione dell’Eurocup zone 3 che si svolgerà i prossimi 7 e 8 marzo a Reggio Calabria.

I relatori moderati dal giornalista Giovanni Mafrici hanno evidenziato come per il secondo anno consecutivo la città sarà al centro del panorama sportivo internazionale del basket in carrozzina. Presenti infatti compagini della Spagna, Francia, Israele oltre l’Italia.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Paolo Brunetti che ha portato i ringraziamenti del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e del delegato allo sport Giovanni Latella, ha ricevuto una riconoscenza particolare ed una maglia della squadra Basket in carrozzina, il RUP dei lavori del principale impianto di pallacanestro, Eleonora Megale.

Ha continuato con i saluti il Segretario-Questore del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, che ha sottolineato l’importanza per l’immagine del nostro territorio e l’indotto economico di tali eventi.

Importanti gli interventi di Ernesto Siclari Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria e Antonello Scagliola presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria. Entrambi hanno evidenziato come questo questo tipo di pratica sportiva sia di esempio per chi alle volte crede di non farcela invece questi ragazzi sono la dimostrazione che è solo una questione di volontà e di impegno.

Presente anche l’amministratore unico Luca Valerio Radicati di Fisiosanisport di Reggio Calabria, main sponsor per l’occasione della Bic.

Amelia Cogliandro ha stimolato l’intera società ad alzare l’asticella quest’anno puntando al primo posto nel girone di Reggio Calabria. Ha colto l’assist sia il capitano Ilaria D’Anna, sia coach Antonio Cugliandro.

Le dichiarazioni dell’allenatore:

“Sono partite secche, si distribuiranno in due soli giorni, dunque ritengo avere un roster lungo come il nostro è fondamentale. Abbiamo qualche chances in più per diventare primi. Siamo contenti di ciò, puntiamo alle Final Eight in Turchia. Ci saranno altre squadre che ci daranno del filo da torcere. Giochiamo nella nostra bellissima città e dobbiamo portare il nostro blasone non solo in Italia ma anche in Europa“.

