Fisiosanisport Reggio Bic vola in Turchia: al via la Final Eight di Eurocup

Dopo la conclusione del campionato di Serie A di basket in carrozzina, la Fisiosanisport Reggio Bic è pronta a scrivere un nuovo, emozionante capitolo della propria stagione.

La compagine calabrese ha infatti preso il volo questa mattina alla volta di Yalova, in Turchia, dove si svolgerà la Final Eight di Eurocup, una delle competizioni europee più prestigiose del settore.

Il debutto dei reggini è fissato per il 25 aprile, quando affronteranno l’agguerrita formazione dell’Interwetten-Coolplast Bulls.

A seguire, nella stessa giornata, sarà la volta della sfida contro il Club Amivel.

Il giorno successivo, la Fisiosanisport scenderà in campo contro i britannici del Manchester Revolution.

Tre partite fondamentali che serviranno a delineare il ranking del torneo e stabilire gli accoppiamenti per le semifinali.

Per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro si tratta di un vero e proprio tour de force, previsto e preparato già durante le fasi più intense del campionato nazionale. Ma la determinazione della squadra non manca: l’obiettivo dichiarato è chiaro, arrivare almeno tra le prime quattro d’Europa.

«Essere qui è un onore immenso», fanno sapere dallo staff tecnico. «Rappresentare Reggio Calabria in una vetrina europea così importante ci riempie d’orgoglio. Le aspettative sono alte, ma siamo pronti a dare tutto per raggiungere il nostro traguardo».

Un appuntamento attesissimo che tiene con il fiato sospeso i tanti tifosi reggini, pronti a sostenere la squadra anche da lontano.

La Final Eight di Eurocup rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità unica per portare in alto il nome della Calabria e della città di Reggio.